Посягательство на независимость страны. Депутаты осудили действия Таджикистана

Во время событий на юге страны возникла угроза не только безопасности Кыргызстана, но и всей Центральной Азии. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Шайлообек Атазов.

По его словам, совершено посягательство на суверенитет нашей страны.

«В этих событиях уронили честь и достоинство не только жителей Баткена, но и всего Кыргызстана. Нам надо обсудить эти события, так как уже говорят об интересах больших держав», —сказал он и предложил рассмотреть ответственность чиновников за приграничный конфликт.

«Местные жители нам рассказали, что сами эвакуировались. Никто не пришел к ним на помощь. Поэтому надо рассмотреть вопрос, где были акимы, губернаторы и что они делали в эти дни», — отметил Шайлообек Атазов.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.