Ситуация на границе. Кыргызстан не ратифицировал Римский статут

По конфликту на кыргызско-таджикской границе расследуется 12 досудебных производств. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку и борьбе с преступностью сообщил замгенпрокурора Турусбек Ишеналиев.

По его словам, сейчас устанавливается ущерб, нанесенный местным жителям.

«Ведутся следственные действия. На месте находятся первый заместитель генпрокурора Нуркамал Набиев и военный прокурор Сагындык Мукашов», — сказал Турусбек Ишеналиев.

Он добавил, что Кыргызстан не ратифицировал соглашение по Римскому статуту, в связи с чем возникли определенные затруднения. Какие трудности, замгенпрокурора не уточнил.

Римский статут Основополагающий документ Международного уголовного суда, согласно которому МУС является постоянно действующим международным судебным органом, «уполномоченным осуществлять юрисдикцию в отношении лиц, ответственных за самые серьезные преступления (геноцид, военные преступления, преступления против человечности, преступления агрессии), вызывающие озабоченность международного сообщества».

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Ранее сообщалось, что более 33 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.