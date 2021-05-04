Садыр Жапаров обсудил с эмиром Катара вопросы сотрудничества

Состоялся телефонный разговор президента Садыра Жапарова с эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-катарского двустороннего сотрудничества и перспективы его развития во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Затронуты вопросы организации взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, проведения очередного заседания межправительственной кыргызско-катарской комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству, совместной реализации крупных инвестиционных проектов.

«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Садыр Жапаров выразил признательность эмиру Катара за поддержку, оказываемую кыргызскому народу, и поздравил его и катарский народ с предстоящим праздником Орозо айт», — говорится в сообщении.