Ситуация на границе. Правительство выделит 700 миллионов сомов на восстановление

Премьер-министр Улукбек Марипов встретился с жителями села Сада Лейлекского района, где было разрушено около десяти жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

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Глава кабмина отметил важность скорейшего восстановления пострадавших объектов.

«Нападения на мирных граждан никто не мог ожидать. Не мне давать оценку произошедшему, время все расставит на свои места. Сейчас для нас самое главное — это восстановить разрушенное. Уже подсчитано, сколько домов и инфраструктурных объектов разгромлено, сколько социальных объектов сожжено. Сейчас все усилия сосредоточены на решении этой задачи с тем, чтобы жители могли как можно быстрее вернуться к себе домой», — сказал он.

Улукбек Марипов подчеркнул, что каждый озвученный в ходе встречи вопрос не останется без решения, а по отдельным уже ведется работа.

«На восстановительные работы выделено 700 миллионов сомов, из которых 500 миллионов направим на строительство и ремонт социальных объектов (школы, детские сады, дороги). Остальные 200 миллионов — на восстановление разрушенных и сожженных жилых домов. Сейчас работает специальная комиссия по оценке ущерба, по итогам работы которой мы незамедлительно приступим к активной фазе восстановления», — отметил он.

Премьер-министр также встретился с жителями села Арка-2, где сельчане подняли ряд вопросов, решить которые необходимо в сжатые сроки.

Речь идет о завершении процесса оформления государственной границы, восстановлении домов и социальных объектов, обеспечении безопасности местных жителей, создании рабочих мест на селе.

«Решение приграничных вопросов — дело не из легких. Многолетний опыт красноречиво говорит об этом. Однако, несмотря на сложности, руководство страны намерено поставить точку в вопросе делимитации и демаркации государственной границы. До решения этого вопроса нам необходимо восстановить разрушенное и скорее вернуться к обычной, мирной жизни. Сгорели десятки домов, восстановить которые мы поможем», — заметил чиновник.

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Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.