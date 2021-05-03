Ситуация на границе. Глава МИД попросил ООН помочь в восстановлении сел Баткена

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев встретился с постоянным координатором системы ООН в Кыргызской Республике Озонниа Ожиело.

В ходе встречи глава МИД проинформировал о текущей ситуации в зоне конфликта на участке кыргызско-таджикской государственное границы в Баткенской области. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что соответствующие госорганы страны находятся на месте и проводят работы по стабилизации, сохранению мира и контролю за выполнением обязательств в рамках протокола по урегулированию вооруженного конфликта в Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана. Сам министр находится на постоянной связи со своим таджикским визави Сироджиддином Мухриддином.

Министр сообщил, что в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе, имевшего место с 28 апреля по 1 мая 2021 года, у кыргызской стороны 36 убитых, из которых лишь трое — военнослужащие, остальные — мирные граждане, около 180 раненых, больше 30 тысяч — внутренние мигранты, а также разрушены дома и инфраструктурные объекты.

«В связи с этим требуются оказание гуманитарной помощи гражданам Кыргызской Республики, пострадавшим в ходе конфликта, и поддержка в восстановлении их домов и разрушенных инфраструктурных объектов», — сказал Руслан Казакбаев.

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Постоянный координатор системы ООН Озонниа Ожиело выразил соболезнования семьям и близким погибших. Он приветствовал обращение президента Кыргызстана Садыра Жапарова к гражданам КР, где говорится о важности решения любых вопросов исключительно путем мирных переговоров и приверженности страны соблюдению достигнутых договоренностей.

Озонниа Ожиело приветствовал усилия кыргызской стороны по прекращению огня и подписанию протокола об урегулировании конфликта. Он подтвердил готовность агентств ООН оказать помощь в восстановлении Баткенской области согласно запросам кыргызской стороны.

При этом отметил, что в настоящее время из различных ведомств поступают различные просьбы, связанные с постконфликтным восстановлением в Баткене. И подчеркнул, что в свете этого требуется работа по координации данных обращений.

В завершение стороны договорились продолжить регулярный диалог в целях координации усилий для решения проблем пострадавших от конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.