Баткенская трагедия. Семьям погибших и пострадавших выплатят компенсации

Семьям погибших и пострадавших во время конфликта на кыргызско-таджикской границе выплатят компенсации. Информацию об этом 24.kg подтвердили в правительстве.

«На данный момент вопрос о размере компенсаций рассматривается. Как только он будет решен, вся информация будет предоставлена общественности», — заверили в кабмине.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.