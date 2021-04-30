18:38
USD 84.80
EUR 102.74
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. ЦИК перечислит однодневную зарплату в помощь баткенцам

Члены и аппарат Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов перечислят однодневную заработную плату в помощь жителям Баткенской области, пострадавшим в результате вооруженного столкновения на кыргызско-таджикской государственной границе.

Средства будут переведены на специальный счет по добровольным взносам для поддержки сограждан, открытый Министерством экономики и финансов.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192386/
просмотров: 60
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация на границе. Всего в Бишкек из Баткена доставлены 49 пострадавших
Организациям здравоохранения Баткена передали лекарства и медицинские изделия
Ситуация на границе. Вклад Кыргызстана в урегулирование конфликта отметила ООН
Ситуация на границе. Таджики произвели одиночный выстрел на КПП «Кызыл-Бел»
Ситуация на границе. Президент России готов выступить посредником
В БНИЦТиО доставили 18 пострадавших во время приграничного конфликта
Ализа Солтонбекова призвала граждан не везти самостоятельно помощь в Баткен
В Бишкеке для пострадавших баткенцев сдали кровь около 150 человек
Ситуация на границе. Евросоюз выступил с заявлением
Ситуация на границе. Стрельба полностью прекратилась, обстановка стабилизируется
Популярные новости
Таджикистан отреагировал на&nbsp;очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Таджикистан отреагировал на очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева В Бишкеке проходит митинг в поддержку Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева
81&nbsp;депутат парламента проголосовал за&nbsp;снятие с&nbsp;должности Алымкадыра Бейшеналиева 81 депутат парламента проголосовал за снятие с должности Алымкадыра Бейшеналиева
Это фантазии. В&nbsp;графике Садыра Жапарова нет интервью о&nbsp;лечении аконитом Это фантазии. В графике Садыра Жапарова нет интервью о лечении аконитом
Бизнес
MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227 MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227
Копите на&nbsp;мечту с&nbsp;депозитами &laquo;Бакай Банка&raquo;: понятный обзор вкладов Копите на мечту с депозитами «Бакай Банка»: понятный обзор вкладов
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
30 апреля, пятница
18:33
Ситуация на границе. Всего в Бишкек из Баткена доставлены 49 пострадавших Ситуация на границе. Всего в Бишкек из Баткена доставле...
18:31
Ситуация на границе. ЦИК перечислит однодневную зарплату в помощь баткенцам
18:15
Организациям здравоохранения Баткена передали лекарства и медицинские изделия
18:10
Расследование по делу Тилекмата Куренова окончено. Дело передано в суд
18:07
Ситуация на границе. Вклад Кыргызстана в урегулирование конфликта отметила ООН