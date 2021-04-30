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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Вклад Кыргызстана в урегулирование конфликта отметила ООН

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Руслана Казакбаева со специальным представителем Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, главой Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Натальей Герман по ситуации на кыргызско-таджикской границе.

Глава МИД сообщил о достижении между кыргызской и таджикской сторонами договоренности о прекращении огня и намерении урегулировать ситуацию путем переговоров. Он информировал Герман о произошедших 29 апреля событиях и текущем положении дел в приграничных районах Кыргызстана. Руслан Казакбаев подчеркнул приверженность Бишкека международным и двусторонним обязательствам и договоренностям.

Вместе с этим, министр, отметил, что с обеих сторон имеются жертвы. Он сообщил, что в результате конфликта в Баткенской области есть разрушения инфраструктурных объектов и жилья. В этой связи он выразил надежду на поддержку ООН в оказании помощи внутренне перемещенным людям и их возвращении в места постоянного проживания, а также в восстановлении разрушенных объектов. Он подчеркнул, что эти работы станут надежной опорой устойчивого мира.

Руслан Казакбаев заявил, что необходимо переориентировать часть программ и проектов агентств ООН на постконфликтное восстановление в Баткенской области.

Глава Регионального центра Наталья Герман приветствовала договоренности между сторонами о прекращении огня и подписание протокола по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных участках Баткенской области Кыргызской Республики и Согдийской области Республики Таджикистан.

При этом она особо отметила вклад кыргызской стороны в перевод ситуации в мирное русло.

Наталья Герман выразила готовность агентств ООН оказать техническую помощь сторонам конфликта в реализации достигнутых между ними договоренностей в рамках существующих региональных и двусторонних программ. Она сообщила, что Генеральный секретарь ООН внимательно следит за событиями на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Штаб-квартире ООН также известно о достигнутой между странами договоренности о прекращении огня. ООН призывает обе стороны продолжить прямые переговоры для мирного урегулирования любых нерешенных вопросов.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192380/
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