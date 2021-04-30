Артем Новиков посетил эвакуированных жителей Баткенской области

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков посетил эвакуированных жителей приграничных сел Баткенской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Артема Новикова проинформировали, что всего эвакуировано 7 тысяч 93 местных жителя из сел Кок-Таш, Ак-Сай, Таш-Тумшук, Уч-Добо, Мин-Урук, Мин-Булак, Паска-Арык, Самаркандек, Достук, Кызыл-Бел и Кара-Бак Баткенского района. Из них 6 тысяч 79 жителей размещены у родственников.

Отмечено, что эвакуированные жители находятся в безопасном месте и обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости.

Напомним, что на оперативном совещании у президента Садыра Жапарова первый вице-премьер-министр Артем Новиков назначен главой рабочей группы по урегулированию и изучению сложившейся ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Он по-прежнему находится в Баткенской области и координирует работу задействованных государственных органов и местных властей.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

29 апреля таджикские военнослужащие обстреляли кыргызские пограничные заставы и посты. С воздуха также были обстреляны местности Торт-Кочо, Чыр-Добо Баткенского района одноименной области.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

По данным МЧС, в селе Максат Лейлекского района сгорело 10 жилых домов, в Кулунду — два. Сгорела также одна средняя школа. В Баткенском районе сгорело 9 жилых домов, 10 автозаправок, 2 ресторана, 8 магазинов, казино «РЕМИ», погранзастава и пожарно-спасательный расчет МЧС.