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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. В ГКНБ не говорят о местонахождении Камчыбека Ташиева

«Мы пока не можем прокомментировать вопрос о том, почему председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев до сих пор не отправился на место приграничного конфликта в Баткенской области», — заявили 24.kg в пресс-центре госкомитета.

По его данным, этот вопрос сейчас обсуждается. Как только он будет решен, информация будет предоставлена общественности и СМИ. В пресс-центре ведомства не смогли ответить на вопрос, где сейчас находится председатель ГКНБ.

«Этот вопрос также без комментариев», — сказали в пресс-центре.

Отметим, появилась информация, что Камчыбек Ташиев накануне вылетел в Германию на ранее запланированный медосмотр после перенесенной операции на сердце.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились четверо пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192069/
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