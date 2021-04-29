Депутат предлагает определить базовый размер выплат чемпионам и их тренерам

Депутат парламента Байгазы Кенжебеков предлагает внести поправки в ряд законов о физической культуре и спорте, тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию и Налоговый кодекс.

Нардеп считает, что следует определить базовые государственные выплаты единовременных денежных вознаграждений для спортсменов, завоевавшие звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских и Азиатских игр, а также чемпионам и призерам чемпионатов мира по олимпийским видам спорта и их тренерам. Он отметил, что нужно освободить вознаграждения от налоговых и социальных выплат.

Какие виды поощрения спортсменов предлагает депутат:

для чемпиона Олимпийских или Паралимпийских игр, завоевавшего золотую медаль, — $150 тысяч в эквиваленте национальной валюте;

для призера Олимпийских или Паралимпийских игр, завоевавшего серебро, — $100 тысяч в эквиваленте национальной валюте;

для призера Олимпийских или Паралимпийских игр, завоевавшего бронзу, — $75 тысяч в эквиваленте национальной валюте;

для чемпиона Азиатских или Паразиатских игр и чемпионам мира по олимпийским, паралимпийским видам спорта, завоевавшим золотую медаль, — $50 тысяч, серебряный призер получит $40 тысяч, бронзовый — $30 тысяч.

чемпион мира по олимпийским или паралимпийским видам спорта среди юниоров, завоевавший золотую медаль, получит $25 тысяч, серебряную — $15 тысяч и бронзовую — $10 тысяч.

Для тренеров чемпионов или призеров, завоевавших медали, также предусмотрена ставка. Для главного тренера — 30 процентов, для старшего — 25 процентов, для личного — 25 процентов и для первого тренера — 10 процентов, для врачей — 10 процентов.