Спорт

Почти вся сборная КР по боксу лишилась участия в чемпионате мира: не дали визу

Почти вся сборная Кыргызстана по боксу лишилась возможности участвовать в чемпионате мира в ОАЭ. Об этом сообщили в профильной федерации.

По ее данным, 10 из 13 спортсменов не смогли получить визу.

Ранее Федерация бокса КР официально заявила 13 участников чемпионата мира, все необходимые документы для получения виз переданы организаторам IBA. Однако в их выдаче большинству отказали. В Дубай отправились два боксера и тренер.

Представлять Кыргызстан на турнире будут Омар Ливаза (весовая категория до 63,5 килограмма) и Алмаз Орозбеков (до 67 килограммов). В ОАЭ отправился и главный тренер сборной Данияр Тологон уулу.

Чемпионат мира по боксу 2025 года стартует сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах. Турнир среди взрослых мужчин состоится со 2 по 13 декабря в Дубае. Призовой фонд составляет $8 миллионов.

Победитель каждой весовой категории получит $300 тысяч, серебряный призер — $150 тысяч, бронзовые медалисты — по $75 тысяч, а пятое место оценят в $10 тысяч.
