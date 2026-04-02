Спорт

Сборная Кыргызстана по хоккею вылетает на чемпионат мира в Болгарию

Национальная сборная Кыргызстана по хоккею завершила подготовительный цикл и 5 апреля отправляется из Бишкека в Софию (Болгария). Она примет участие в чемпионате мира IIHF 2026 (II дивизион, группа B), который пройдет с 6 по 12 апреля. Об этом сообщает Хоккейная федерация КР.

По его данным, турнир в Софии станет ключевым испытанием сезона. Наша команда нацелена на первое место в группе, что позволит ей подняться в дивизион IIA.

«КР продолжает демонстрировать один из самых стремительных темпов роста в мировом хоккее. Предстоящий турнир в Болгарии станет для нашей сборной «неизведанной территорией», достигнутой благодаря феноменальным результатам последних лет: три повышения в классе за четыре года. Начав свой путь в IV дивизионе в 2022-м, сборная ежегодно подтверждает статус фаворита», — говорится в сообщении.

Право выступать во II дивизионе (группа B) кыргызстанцы завоевали в 2025 году, триумфально выиграв золото на чемпионате в Стамбуле (дивизион III, группа A), где в решающем матче повержена сборная Турции со счетом 3:1.

С момента начала выступлений на чемпионатах мира в 2022-м сборная Кыргызстана одержала 18 побед в 19 матчах, закрепив за собой репутацию самой прогрессирующей команды региона.

В «Зимнем дворце спорта» болгарской столицы кыргызстанские хоккеисты встретятся с серьезными соперниками из Израиля, Исландии, Новой Зеландии, Китайского Тайбэя и хозяевами льда сборной Болгарии.

«Мы вылетаем 5 апреля с четким планом и боевым настроем. Группа B — это совершенно новый уровень ответственности. Мы проделали огромную работу в Бишкеке, опираясь на тот победный импульс, который команда набрала за последние четыре года. Ребята понимают: мы едем в Болгарию не просто участвовать, а бороться за золото и продолжать наше восхождение в мировом рейтинге», — сказал главный тренер национальной сборной КР Айваз Халиков.

Расписание матчей (время местное, София):

6 апреля в 20.00: Кыргызстан — Болгария;
7 апреля в 16.30: Китайский Тайбэй — Кыргызстан;
9 апреля в 16.30: Исландия — Кыргызстан;
11 апреля в 13.00: Кыргызстан — Израиль;
12 апреля в 16.30: Новая Зеландия — Кыргызстан.
