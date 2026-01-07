13:07
Общество

Авторские права. В 2025 году сумма вознаграждения превысила 27 миллионов сомов

В Кыргызстане Министерство науки, высшего образования и инноваций подвело итоги деятельности в сфере авторского и смежных прав за 2025 год.

По данным ведомства, сумма собранного авторского вознаграждения составила более 27 миллионов сомов. Это свидетельствует о росте правоприменительной практики и повышении культуры использования объектов интеллектуальной собственности, говорится в сообщении.

За указанный период заключено 358 лицензионных договоров с пользователями на объекты авторского и смежных прав, а также зарегистрирован 531 объект авторского и смежных прав.

Реализация принятых мер направлена на усиление правовой защиты правообладателей, развитие креативных индустрий и формирование благоприятных условий для инновационной экономики Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357172/
просмотров: 165
