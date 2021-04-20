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Власть

Жителей села Терек-Сай переселять из-за золотодобывающей компании не будут

Информация о том, что жителей села Терек-Сай в Чаткальском районе Джалал-Абадской области вынуждают переселиться из-за золотодобывающей компании, не соответствует действительности. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве энергетики и промышленности.

По его данным, село не подпадает под лицензионную площадь золотоизвлекательной фабрики.

«Представители государственных органов, проектно-изыскательных компаний и руководство ОсОО «Эти Бакыр Терексай» провели среди жителей села разъяснительно-информационную работу. Жителям 62 домовладений, расположенных по улице Мырзабаева, объяснили, что принудительное переселение в ходе деятельности компании не требуется», — говорится в сообщении.

Сельчанам также рассказали о важности реализации проекта в масштабах не только региона, но и республики.

В министерстве подчеркнули, что компания «Эти Бакыр Терексай» работает в рамках действующего законодательства КР и проектных решений, получивших положительные заключения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190838/
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