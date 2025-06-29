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Власть

Камчыбек Ташиев побывал в Чаткале и внепланово пришел в местный роддом

Камчыбек Ташиев внепланово посетил Чаткальский районный родильный дом. Он ознакомился с состоянием здания, поинтересовался ситуацией с наличием медицинского оборудованиия и дал задание руководителям соответствующих структур полностью отремонтировать этот роддом, сообщается на странице главы ГКНБ в Facebook.

Уточняется, что Камчыбек Ташиев также встретился с местными жителями и поделился радостной новостью. Многодетные матери района могут рассчитывать на помощь в размере до 2 миллионов сомов. По его словам, поскольку Чаткал — это горный регион, расположенный выше 1 тысячи 800 метров над уровнем моря, то каждая семья получит возможность участвовать в специальной программе.

По его словам, определенное количество акций горнодобывающих предприятий Чаткальского района будет передано государству. Глава ГКНБ подчеркнул, что их теперь будет курировать ГКНБ.

Он сообщил, что деятельность каждого руководителя в Джалал-Абадской области будет проверена.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334608/
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