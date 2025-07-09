В Чаткале построят новое здание Центра общеврачебной практики на 85 коек

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область посетил Центр общеврачебной практики (ЦОВП) Чаткальского района, где ознакомился с подготовкой к строительству нового здания учреждения.

По данным пресс-центра МЗ КР, в рамках проекта планируется возведение современного трехэтажного здания ЦОВП на 85 коек, в составе которого будут размещены терапевтическое, хирургическое, педиатрическое, родильное и инфекционное отделения. На сегодня айыл окмоту уже выделил земельный участок, Минздрав разрабатывает техническое задание, а проектно-сметная документация находится на стадии подготовки.

Начало строительных работ запланировано на август 2025-го, завершение — в 2026-м.

По информации директора ЦОВП Малики Исмаиловой, существующее здание районной больницы построено в 1985 году. В 2023-м капитально отремонтирован второй этаж, однако первый этаж, где расположены родильное и гинекологическое отделения, нуждается в срочной реконструкции. Кроме того, отдельное здание, в котором размещены терапевтическое и педиатрическое отделения, признано аварийным, что делает строительство нового здания крайне необходимым.

ЦОВП обслуживает более 19 тысяч человек. В его структуру входят пять групп семейных врачей, восемь фельдшерско-акушерских пунктов, три стационарных отделения и четыре пункта скорой медицинской помощи. В 2024 году в родильном отделении на свет появилось 224 младенца, еще 156 жительниц района были вынуждены рожать в других районах. За первые шесть месяцев 2025 года в роддоме ЦОВП родилось 80 детей, а 43 роженицы вновь обратились за помощью за пределами района.

«Эти данные подчеркивают необходимость создания полноценной и безопасной инфраструктуры родильного отделения. Строительство нового здания ЦОВП позволит значительно снизить число выездов за пределы района и обеспечить женщинам доступ к качественным условиям для родов рядом с домом. Это особенно важно в таких отдаленных регионах, как Чаткал, где расстояния и дорожные условия зачастую становятся дополнительным риском для здоровья матери и ребенка», — подчеркнули в Минздраве.

В учреждении работают 15 врачей, включая трех приглашенных специалистов, которые получают ежемесячную надбавку от местных властей в размере 30 тысяч сомов, а также им предоставляется жилье. В то же время сохраняется нехватка шести специалистов, в том числе двух семейных врачей, педиатра, неонатолога, эндокринолога и невропатолога.