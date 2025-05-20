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Экономика

Право пользования недрами для разработки золота в Чаткале предоставил кабмин

Право пользования недрами для разработки золота в Чаткале частной компании одобрил кабинет министров. Соответствующим распоряжением ОсОО «Жалал-Абад Кен Байлыктары» передано право пользования недрами для разработки золота на участке Аючачы в Чаткальском районе. Документ подписал Адылбек Касымалиев.

Месторождение имеет площадь 5,9 гектара.

Согласно данным Министерства юстиции, руководителем компании является Данияр Сейдилдаев, учредителем выступает Государственное агентство по управлению государственным имуществом. Основной вид деятельности ОсОО — добыча и обогащение руд драгоценных (благородных) металлов.

Напомним, местные жители ранее проводили многочисленные акции протеста против золотодобычи.

В 2013 году в Чаткальском районе проводили аукцион по предоставлению лицензий на право пользования недрами на 4 объекта россыпного золота.

В Госгеологоагентство было подано 24 заявки. 28 августа 2012 года аукцион был сорван. На тот момент выставлялись 12 объектов, было подано 48 заявок.

На аукцион выставлялась в том числе Аючачинская площадь. Ее золотороссыпной потенциал составляет 200 килограммов золота.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329662/
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