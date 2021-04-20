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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Сайдулла Нышанов предлагает отменить выборы в Бишкекский городской кенеш

Сегодня на совместном заседании парламентских комитетов по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту и по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты заслушивают отчет генерального прокурора Курманкула Зулушева.

Депутат Сайдулла Нышанов заявил, что нужно отменить итоги выборов в Бишкекский городской кенеш. По его словам, октябрьские события 2020 года не стали уроком для многих.

«Прошли выборы в местные кенеши. Особенно скандальным стало голосование в Бишкекский горкенеш. Я думаю, что нужно пересмотреть результаты. Если мы хотим вести страну правильной дорогой, нужно проводить выборы честно», — сказал Сайдулла Нышанов.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре. Бишкекская территориальная комиссия сняла с гонки партию НДПК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190810/
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