Местные выборы. Социал-демократы требуют пересчета бюллетеней

Партия «Социал-демократы» требует от ЦИК и ТИК отменить итоги голосования на 26 участках. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Ирина Карамушкина.

Она отметила, что местные выборы прошли с нарушениями. «Выборы прошли по-старому. Все нарушения, которые были выявлены 4 октября 2020 года, мы увидели 11 апреля — тот же массовый подкуп, багажниками привозили деньги, злоупотребление административным ресурсом, давление на выездные комиссии, все эти факты размещены в соцсетях и СМИ», — сказала Ирина Карамушкина.

По ее словам, в Бишкекском городском кенеше всегда присутствовали представители социал-демократов.

«В пяти городах наша партия прошла, в Бишкеке мы не дотянули, такого не может быть. По всем нашим подсчетам, партию очень много людей поддерживали. Мы требуем отменить итоги голосования на 26 участках, всех нарушителей привлечь к ответственности. Если вам нечего скрывать, то требуем по столице открыто пересчитать все бюллетени», — добавила нардеп.