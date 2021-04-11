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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы и референдум. ТИК объяснила, откуда взялись бюллетени в мусорке

Глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов пояснил, откуда взялись в мусорке бюллетени.

По его словам, перед голосованием избирательные комиссии проводят тестирование оборудования АСУ в целях обеспечения бесперебойного голосования в день выборов.

При тестировании АСУ используются тестовые бюллетени, которые к избирательным документам не относятся.

«Несанкционированная же порча избирательных документов, какие-либо махинации с ними караются законом и подпадает под категорию уголовной ответственности как фальсификация», — напомнил Кайрат Маматов.

Бишкекская ТИК заявила, что бюллетени, которые появились на одном из видео, являются тестовыми и использовались участковой избирательной комиссией при тестировании оборудования. В качестве подтверждения в ТИК представили объяснительную председателя УИК № 1054.

Граждане Кыргызстана выбирают 796 депутатов в 28 городских кенешей и 7 тысяч 560 депутатов в 420 айыльных кенешей. Сегодня также проходит референдум по принятию проекта новой Конституции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189572/
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