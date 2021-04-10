Вопрос об отмене итогов выездного голосования будет решаться по каждому участку

Вопрос об отмене итогов голосования на дому будет решаться по каждому участку отдельно. Об этом 24.kg сообщил председатель Бишкекской ТИК Кайрат Маматов.

«После завершения голосования будем изучать все поступившие материалы. Там, где будут установлены нарушения, будем отменять итоги. Уже сообщают о вмешательстве домкомов, будем передавать материалы в милицию за вмешательство в деятельность избирательных комиссий. Она даже после выборов может все данные перепроверить», — отметил он.

Ранее бывший член ЦИК Атыр Абдрахматова заявила, что необходимо отменить все бюллетени по голосованию вне помещения в Бишкеке и Оше из-за массовых нарушений.

По данным Центризбиркома, для голосования вне помещения на местных выборах и референдуме по принятию проекта новой редакции Конституции поступило 19 тысяч 298 заявлений, в том числе в Бишкеке — 4 тысячи 990 человек.