В ТЦ «Эльдорадо» в Бишкеке открыли ЦОН. Он будет работать до 22.00

В Бишкеке открылся новый Центр обслуживания населения в здании ТЦ «Эльдорадо» на проспекте Жибек Жолу. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.
По ее данным, на церемонии открытия премьер-министр Улукбек Марипов сказал, что задача кабмина — обеспечить население качественными и доступными государственными услугами.
Премьер отметил, что на втором этаже здания ЦОН в ближайшее время откроют центр обслуживания предпринимателей, где свои услуги будут предоставлять 12 госорганов.
Отмечается, что ЦОН на проспекте Жибек Жолу будет принимать граждан с 9.00 до 22.00. В день сможет обслуживать до 1,5 тысячи человек.
Напомним, что новый Центр обслуживания населения (ЦОН) открыли в торговом центре «Эльдорадо», который ранее Райымбек Матраимов передал государству в рамках уголовного дела по обвинению его в коррупции.