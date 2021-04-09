В ТЦ «Эльдорадо» в Бишкеке открыли ЦОН. Он будет работать до 22.00

В Бишкеке открылся новый Центр обслуживания населения в здании ТЦ «Эльдорадо» на проспекте Жибек Жолу. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

По ее данным, на церемонии открытия премьер-министр Улукбек Марипов сказал, что задача кабмина — обеспечить население качественными и доступными государственными услугами.

Премьер отметил, что на втором этаже здания ЦОН в ближайшее время откроют центр обслуживания предпринимателей, где свои услуги будут предоставлять 12 госорганов.

«В Центре обслуживания населения созданы все условия — автоматизирован процесс документирования граждан, начиная от приема заявок до изготовления документов и их выдачи. Заявители могут собрать требуемые документы не выходя из здания. Применение современных информационных технологий позволило вывести на новый качественный уровень предоставление госуслуг, сократились сроки обслуживания населения, обеспечены комфортные условия для граждан», — отметил Улукбек Марипов.

Отмечается, что ЦОН на проспекте Жибек Жолу будет принимать граждан с 9.00 до 22.00. В день сможет обслуживать до 1,5 тысячи человек.

Напомним, что новый Центр обслуживания населения (ЦОН) открыли в торговом центре «Эльдорадо», который ранее Райымбек Матраимов передал государству в рамках уголовного дела по обвинению его в коррупции.