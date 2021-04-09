Премьер обсудил с послом Китая работу пунктов пропуска «Торугарт» и «Иркештам»

Премьер-министр Улукбек Марипов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая Ду Дэвэнь. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Глава правительства поблагодарил за оказанную правительством Китая помощь в виде 150 тысяч доз вакцины Sinopharm от коронавирусной инфекции. С 29 марта в Кыргызстане начался первый этап вакцинации. Вакцину Sinopharm уже получили более 700 человек.

«По информации медиков, у всех, кто вакцинировался, самочувствие удовлетворительное, каких-либо серьезных побочных проявлений не наблюдается. Для нас приоритетным вопросом является вакцинация граждан, находящихся в зоне риска», — сказал Улукбек Марипов.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере транспорта, торговли, инвестиций, возобновления авиамаршрутов между странами, в том числе вопросы по деятельности контрольно-пропускных пунктов «Торугарт» и «Иркештам».

Улукбек Марипов подчеркнул, что полноценная работа контрольно-пропускных пунктов будет способствовать увеличению грузоперевозок и дальнейшему расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем.

Посол КНР Ду Дэвэнь рассказала о текущей ситуации по реализации грантовых проектов по предоставлению технической помощи в сфере здравоохранения и чрезвычайных ситуаций и других сферах.