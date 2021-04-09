12:40
USD 84.80
EUR 100.73
RUB 1.10
Власть

Премьер обсудил с послом Китая работу пунктов пропуска «Торугарт» и «Иркештам»

Премьер-министр Улукбек Марипов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая Ду Дэвэнь. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Глава правительства поблагодарил за оказанную правительством Китая помощь в виде 150 тысяч доз вакцины Sinopharm от коронавирусной инфекции. С 29 марта в Кыргызстане начался первый этап вакцинации. Вакцину Sinopharm уже получили более 700 человек.

«По информации медиков, у всех, кто вакцинировался, самочувствие удовлетворительное, каких-либо серьезных побочных проявлений не наблюдается. Для нас приоритетным вопросом является вакцинация граждан, находящихся в зоне риска», — сказал Улукбек Марипов.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере транспорта, торговли, инвестиций, возобновления авиамаршрутов между странами, в том числе вопросы по деятельности контрольно-пропускных пунктов «Торугарт» и «Иркештам».

Улукбек Марипов подчеркнул, что полноценная работа контрольно-пропускных пунктов будет способствовать увеличению грузоперевозок и дальнейшему расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем.

Посол КНР Ду Дэвэнь рассказала о текущей ситуации по реализации грантовых проектов по предоставлению технической помощи в сфере здравоохранения и чрезвычайных ситуаций и других сферах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189349/
просмотров: 176
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Айзады. Премьер-министр обещает уволить всех виновных
Убийство Айзады Канатбековой. К митингующим вышел премьер Улукбек Марипов
Убийство Айзады Канатбековой. Премьер-министр прокомментировал преступление
Улукбек Марипов вместе с предпринимателями высадил саженцы в столичном парке
Кыргызстан ждет 10 тысяч тонн муки от Казахстана в качестве гуманитарной помощи
Премьер-министр перечислит месячную зарплату в поддержку тяжелобольной Аруузат
Улукбек Марипов и Аскар Мамин встретились на Межправительственном совете
Модернизация за 305 миллионов сомов. Как выглядит открытый сегодня КПП «Ак-Жол»
Премьер поручил искоренить коррупцию в управлении энергообъектами
COVID-19. В правительстве ищут деньги на закупку вакцины
Популярные новости
Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о&nbsp;том, кто носит еду бывшему президенту Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о том, кто носит еду бывшему президенту
В&nbsp;Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и&nbsp;документов в&nbsp;бумажном виде В Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и документов в бумажном виде
С&nbsp;1&nbsp;мая в&nbsp;Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но&nbsp;не&nbsp;всем С 1 мая в Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но не всем
Одиннадцать лет спустя. Кто пришел к&nbsp;власти 7&nbsp;апреля 2010 года и&nbsp;где они сейчас Одиннадцать лет спустя. Кто пришел к власти 7 апреля 2010 года и где они сейчас
Бизнес
Канатбек Маматов обсудил вопросы развития футбола в&nbsp;КР с&nbsp;президентом ФИФА Канатбек Маматов обсудил вопросы развития футбола в КР с президентом ФИФА
Как стать примером для других и&nbsp;быть здоровым Как стать примером для других и быть здоровым
Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты
&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; организовал в&nbsp;Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к&nbsp;сервису «Яндекс Go» организовал в Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к сервису
9 апреля, пятница
12:38
Канатбек Маматов обсудил вопросы развития футбола в КР с президентом ФИФА Канатбек Маматов обсудил вопросы развития футбола в КР...
12:36
Шаршен Касенов: Партия «Эмгек» — это люди с чистой репутацией
12:30
О происхождении имущества судьи Бишкекского горсуда рассказал Равшан Джеенбеков
12:23
Премьер обсудил с послом Китая работу пунктов пропуска «Торугарт» и «Иркештам»
12:17
Партия «Ынтымак»: Другого пути и времени на жизнь у нас нет, надо жить сегодня