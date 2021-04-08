Приоритеты сотрудничества с Международной финансовой корпорацией обозначены

Президент Садыр Жапаров сегодня встретился с главой регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC) по Центральной Азии Кассандрой Колберт. Обсуждены перспективы сотрудничества по реализации значимых для страны проектов.

Как отметил глава государства, в ближайшее время будет создан эффективный механизм работы с международными партнерами и инвесторами, потому как сейчас важно придать стимул развитию частного сектора и обеспечить поддержку предпринимателям.

По словам Садыра Жапарова, в целях улучшения работы с инвесторами, а также предоставления необходимых гарантий их деятельности будет повышен статус и расширены полномочия Агентства по продвижению и защите инвестиций.

В этих целях планируется принять соответствующие нормативно-правовые акты. Президент рассказал о ведущейся подготовке стратегии развития страны, в рамках которой будут определены приоритеты на среднесрочный период, и особое внимание будет направлено на восстановление экономики.

В стратегию также включат задачи и меры по формированию благоприятного инвестиционного климата, реализации проектов по развитию финансового сектора и цифровизации.

Приоритетными отраслями экономики определены гидроэнергетика, транспортно-логистический сектор, агропромышленный комплекс, горная добыча, туризм, системы здравоохранения и образования.

Учитывая большой опыт IFC в поддержке инвестиционных проектов, оказании содействия в развитии частного сектора и финансового рынка, Садыр Жапаров заявил об углублении сотрудничества. Он также предложил рассмотреть возможность поддержки в создании новых инструментов для льготного финансирования частного сектора и жилищного строительства доступного социального жилья.

Глава государства отметил, что важно усиливать совместную работу по реализации проектов в сфере цифровизации, возобновляемых источников энергии, подчеркнув готовность работать над проектами по строительству солнечных и гидроэлектростанций. Вместе с этим он сказал о важности реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства по модернизации и развитию аэропортов.

Глава регионального представительства IFC Кассандра Колберт подчеркнула, что приоритеты, озвученные кыргызской стороной, полностью совпадают с приоритетами организации на ближайшую перспективу. «Мы готовы к совместной работе для скорейшего восстановления экономики Кыргызстана от последствий пандемии коронавируса и повышения благосостояния граждан», — сказала она.

Международная финансовая корпорация (IFC), являясь членом группы Всемирного банка, способствует устойчивому экономическому росту в развивающихся странах, поддерживая развитие частного сектора, мобилизуя частный капитал и оказывая консультативные услуги и услуги по снижению рисков для компаний и правительству. Кыргызская Республика вступила в IFC в 1992 году и владеет 0,07 процента уставного капитала.

С момента вступления IFC предоставила инвестиции в размере $130 миллионов в различные проекты в банковском, микрофинансовом, горнорудном, сельскохозяйственном, целлюлозно-бумажном секторах, а также в фонд прямых инвестиций.