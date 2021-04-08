Спикера Таланта Мамытова обвинили в лоббировании проекта об открытии казино

На заседании Жогорку Кенеша депутаты требуют провести голосование по законопроектам в соответствии с повесткой дня. Спикер Талант Мамытов заявил, что сегодня оно не предусмотрено.

Нардепы, выступающие против законопроекта о возобновлении деятельности игорных заведений на специализированной территории, обвинили Таланта Мамытова в выполнении указаний аппарата президента.

«Говорят тут, что это желание аппарата главы государства и правительства. Видимо, вы тоже заинтересованы, вы лоббируете этот проект?» — спросил депутат Бакыт Жетигенов.

Талант Мамытов заверил, что он лишь высказывает свое мнение, а выбор остается за парламентариями. «Я говорю о положительных и отрицательных сторонах проекта. Говорить, что откроют игорные заведения, неправильно, так как речь о создании гостинично-ресторанной зоны на Иссык-Куле. Давайте не будем торопиться», — сказал он.

Требование депутатов именно сегодня проголосовать за данный законопроект в первом чтении осталось неуслышанным.

Напомним, депутаты парламента — экс-спикер Дастанбек Джумабеков и Бактыбек Турусбеков — предлагают возобновить работу казино и букмекерских контор в Кыргызстане. Нардепы отмечают: игорные дома нужны, но только в специализированном административном районе и исключительно для иностранцев. Для местных граждан зона будет закрытой.

Игорная деятельность, тотализаторы и букмекерские конторы в Кыргызстане запрещены с 2015 года.