Казино откроется только на территории Иссык-Кульской области

Согласно законопроекту, игорные заведения появятся только на территории Иссык-Кульской области. В регионе будет создан специализированный административный район с туристическо-развлекательным комплексом.

По словам одного из инициаторов Бактыбека Турусбекова, проект разработан по предложению жителей Иссык-Кульской области.

Он заверил депутатов, что в регионе провели общественные слушания и жители согласны с открытием игорных заведений. «Поступившие средства можно потратить на такие проекты, как «Камбар-Ата-2», строительство дома для учителей и медиков», — добавил нардеп.

Отметим, многие депутаты выступили против законопроекта. Наталья Никитенко призвала не следовать примеру третьих стран.

«Разрешение открыть казино привлечет криминальные элементы. Меня беспокоит будущее нашей республики. Давайте тогда возьмем самые отвратительные стороны. Думаю, концерны по торговле оружием, проституция с удовольствием прибудут», — сказала она.

Проект направлен на голосование.