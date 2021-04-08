Правительство поддерживает открытие казино в Кыргызстане

Правительство поддерживает концепцию законопроекта об открытии казино в Кыргызстане. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил постоянный представитель кабмина в ЖК Алмазбек Абытов.

Он отметил, что правительство в скором времени направит свои предложения по данному законопроекту в парламент. «В целом мы поддерживаем», — добавил он.

Однако, как стало известно, кабмин еще не дал официального заключения по инициативе нардепов.

Напомним, депутаты парламента — экс-спикер Дастанбек Джумабеков и Бактыбек Турусбеков — предлагают возобновить работу казино и букмекерских контор в Кыргызстане. Нардепы отмечают — игорные дома нужны, но только в специализированном административном районе и исключительно для иностранцев. Для местных граждан зона будет закрытой.

Игорная деятельность, тотализаторы и букмекерские конторы в Кыргызстане запрещены с 2015 года.