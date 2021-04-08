За полгода не подготовились. Вопрос об особом статусе Баткенской области отложен

Жогорку Кенеш снял с повестки дня проект постановления «Об утверждении государственной программы по обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию отдельных приграничных территорий Кыргызской Республики, имеющих особый статус, на 2021-2025 годы». Решение принято по просьбе правительства.

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В ходе обсуждения проекта статс-секретарь Министерства сельского хозяйства и мелиорации Эрмек Бахавадинов не смог полноценно ответить ни на один вопрос.

Депутаты спрашивали о безработице, объеме ВПП Баткенской области, сроках и сумме выделяемых средств.

«Прошу снять вопрос с повестки. Этот проект готовили полгода. Но ответственные лица пришли неподготовленными. Будут приняты меры», — заявил полномочный представитель правительства в парламенте Алмазбек Абытов.