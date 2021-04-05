Придать особый статус Баткенской области. Законопроект вынесен на обсуждение

Проект закона «О статусе Баткенской области» и постановление правительства к нему вынесло на общественное обсуждение Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов.

Как отмечается в справках-обоснованиях к документам, цель закона — придание особого статуса органам управления Баткенской области для улучшения качества жизни населения при помощи повышения социально-экономического развития области, создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, повышения уровня занятости населения, а также пресечения деструктивных факторов, создающих угрозу национальной безопасности региона и государства.

Читайте по теме Правительство рассматривает вопрос присвоения Баткену особого статуса

В ведомстве напомнили, что Баткенская область образована в 1999 году на базе Баткенского, Лейлекского и Кажамджайского районов и городов Кызыл-Кии и Сулюкты, с выводом их из состава Ошской области. Она граничит с Таджикистаном и Узбекистаном.

«В 2012 году правительство утвердило перечень отдельных приграничных территорий, имеющих особый статус — 81 село и 9 участков, из них в Баткенской области — 61 село и 8 участков (76,6 процента). В том же году Жогорку Кенеш утвердил Государственную программу по обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию отдельных приграничных территорий, имеющих особый статус. В соответствии с ней ежегодно предусмотрено выделение средств в размере 100 миллионов сомов (по Баткенской области 65,9 миллиона сомов) в среднем для обеспечения безопасности и социально-экономического развития отдельных приграничных территорий, имеющих особый статус. Но указанная программа не охватывает обеспечение безопасности и социально-экономическое развитие Баткенской области в целом», — отмечается в документе.

В феврале 2021 года правительство утвердило план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и экономической устойчивости, первым пунктом которого является задача по созданию благоприятных условий для населения и повышение уровня качества жизни в Баткенской области. «В связи с этим необходимо придать ей особый статус для наделения достаточными полномочиями полпреда правительства для оперативного и комплексного решения проблемных вопросов, часто возникающих на территории области», — отмечается в документе.

В ведомстве перечислили неблагоприятные факторы, которые влияют на жителей региона: низкий уровень жизни и социально-экономического развития; неудовлетворительное состояние социальной инфраструктуры; отсутствие благоприятного инвестиционного климата, увеличение количества безработных, рост миграции; наличие участков, имеющих риски возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций; незавершенность процессов делимитации и демаркации Государственной границы Баткенской области с отдельными сопредельными государствами; возникновение приграничных конфликтов и инцидентов; риски возникновения угроз национальной безопасности государства.

«В этой связи условия приграничной жизни Баткенской области требуют оперативных решений. При этом органы управления Баткенской области должны иметь достаточные полномочия для решения вышеуказанных вопросов, а также комплексного развития», — отметили в ведомстве.