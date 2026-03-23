Общество

Баткен утопает в цвету: зацвели абрикосовые сады (фото)

В Баткенской области началось цветение абрикосовых садов, это один из самых красивых периодов весны в регионе. Белоснежные цветы покрыли поля и придают местным пейзажам особую атмосферу.

По данным местных жителей, цветение абрикоса продлится до начала апреля, после чего лепестки опадут, а уже летом начнется сезон сбора урожая. Плоды созревают в июне–июле, а к середине августа сбор завершается.

Традиционно в первую неделю апреля в Баткене отмечают «День абрикоса». В этот период высаживают новые саженцы и проводят различные мероприятия.

Местные жители нередко сравнивают баткенские абрикосовые сады с японской сакурой. Однако, как отмечается, масштабы цветения в регионе не уступают известному японскому символу.

Эксперты считают, что при правильном подходе цветение абрикоса может стать туристическим брендом Кыргызстана и привлечь поток гостей в регион подобно тому, как это происходит в Японии в сезон цветения сакуры.

Отмечается, что развитие такого направления способствовало бы не только росту туризма, но и формированию бережного отношения к природе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367042/
Материалы по теме
В Баткене мужчину отправили в тюрьму на два года за неуплату алиментов
В мечетях Сулюкты заговорили о киберпреступниках и интернет-аферистах
По 10 тысяч сомов вручили 60 детям-сиротам в Баткене в преддверии Орозо айта
Глава Налоговой службы встретился с предпринимателями Баткенской области
Запрет на посещение заказника «Айгуль-Таш» в Баткене продлили до 2027 года
В Кызыл-Кие женщина обвинила экс-супруга — певца — в многолетнем насилии
В Баткене одновременно отметили День флага и День ак калпака
На границе с Таджикистаном в Баткене построят 200 километров ограждений
Граница с Таджикистаном: в Баткенской области завершилось переселение граждан
Здание редакции «Баткен Таны» возвращено государству — ГКНБ
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и&nbsp;100-метровый чучук приготовили в&nbsp;Нарыне к&nbsp;Ноорузу Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Посольство РФ&nbsp;заявило о&nbsp;провокациях вокруг русского языка в&nbsp;Кыргызстане Посольство РФ заявило о провокациях вокруг русского языка в Кыргызстане
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; предлагает агрокредит от&nbsp;19&nbsp;процентов годовых «Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
В&nbsp;парке &laquo;Ынтымак-2&raquo; в&nbsp;Бишкеке отметили Нооруз В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
