Баткен утопает в цвету: зацвели абрикосовые сады (фото)

В Баткенской области началось цветение абрикосовых садов, это один из самых красивых периодов весны в регионе. Белоснежные цветы покрыли поля и придают местным пейзажам особую атмосферу.

По данным местных жителей, цветение абрикоса продлится до начала апреля, после чего лепестки опадут, а уже летом начнется сезон сбора урожая. Плоды созревают в июне–июле, а к середине августа сбор завершается.

Традиционно в первую неделю апреля в Баткене отмечают «День абрикоса». В этот период высаживают новые саженцы и проводят различные мероприятия.

Местные жители нередко сравнивают баткенские абрикосовые сады с японской сакурой. Однако, как отмечается, масштабы цветения в регионе не уступают известному японскому символу.

Эксперты считают, что при правильном подходе цветение абрикоса может стать туристическим брендом Кыргызстана и привлечь поток гостей в регион подобно тому, как это происходит в Японии в сезон цветения сакуры.

Отмечается, что развитие такого направления способствовало бы не только росту туризма, но и формированию бережного отношения к природе.