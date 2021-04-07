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Власть

Юристы не правы. Поправки в уголовное законодательство прокомментировали в МВД

МВД прокомментировало заявление юристов, раскритиковавших поправки в уголовное законодательство.

По данным пресс-службы ведомства, утверждения о том, что важные поправки в законы внесли без общественного обсуждения и экспертизы, не соответствуют действительности, также не соответствует действительности то, что контрольный закуп можно проводить без регистрации в ЕРПП.

«Целью и задачей законопроекта, принятого Жогорку Кенешем 27 января 2021 года и подписанного президентом 10 марта № 62, является устранение пробелов и коллизий для эффективной реализации Уголовного кодекса, Кодекса о проступках, Уголовно-процессуального кодекса, Уголовно-исполнительного кодекса, Закона «О пробации», — проинформировали в МВД.

В рамках межведомственной рабочей группы на основании предложений министерств и ведомств (Генеральной прокуратуры, института акыйкатчи, ГКНБ, МВД, ГКДО, ГСБЭП, ГТС и ГСИН) был разработан настоящий законопроект, где внесены 138 изменений и дополнений:

  • Уголовный кодекс — 19 статей;
  • Уголовно-процессуальный кодекс — 97 статей;
  • Кодекс о проступках — 7 статей;
  • Уголовно-исполнительный кодекс — 14 статей;
  • Закон «О пробации» — 1 статья.

На общественное обсуждение законопроект был размещен на сайте правительства 1 июля 2019-го. В ходе общественного обсуждения замечания и предложения не поступили, законопроект был одобрен и прошел все соответствующие экспертизы в аппарате правительства и Жогорку Кенеше.

Досудебное производство начинается с момента внесения сведений в ЕРПП (статья 148 УПК), то есть следователь проводит все следственные и специальные следственные действия только после регистрации в ЕРПП. Закон не позволяет проводить следственные действия без регистрации в ЕРПП.

С целью раскрытия и расследования преступлений следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания возбуждают перед следственным судьей соответствующее ходатайство о проведении специальных следственных действий, уведомив об этом прокурора, за исключением специальных следственных действий, которые не ограничивают права и свободу граждан: внедрение в преступную среду и (или) имитация преступной деятельности, контролируемая поставка, контрольный закуп, где не требуется постановление следственного судьи.

При наличии достаточных оснований, что телефонные и иные переговоры лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, следователь на основании постановления следственного судьи вправе произвести контроль и запись.

В части 1 статьи 223 УПК «Прослушивание переговоров» четко прописано, что «запрещается проводить прослушивание переговоров между подозреваемым, обвиняемым и его защитником», то есть законодатель запрещает проводить прослушивание переговоров между подозреваемым, обвиняемым и его защитником.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189069/
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