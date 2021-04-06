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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Правозащитники выявили 34 нарушения

Представители ОФ «Общее дело» выявили в ходе предвыборной кампании 34 нарушения. Об этом гражданские активисты сообщили журналистам.

По их данным, в ТИК подали 17 заявлений, в координационную группу оперативного реагирования — два. В организации пояснили, что по остальным 15 информация проверяется и уточняется.

Указывается, что по подкупу в отношении партии «Ата Журт Кыргызстан» представлено четыре жалобы, а по применению административного ресурса — три. По партии экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова «Улуттар биримдиги», баллотирующейся в Ошский горкенеш, активисты выявили нарушения по админресурсу и подкупу. Подано по два заявления. В отношении «Ыйман нуру», «Онугуу-Прогресс», «Республики» и «Эмгека» поступило по одной жалобе по факту подкупа голосов избирателей.

Ранее глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова обратилась к правоохранительным органам с просьбой не тянуть с проверками по злостным нарушениям, таким как подкуп и админресурс. Она отметила, что много жалоб также поступает в отношении муниципальных служащих, активно помогающих партиям и вмешивающихся в кампанию.

Центризбирком напоминает: в случае если озвученные в жалобах факты милиция подтвердит (подкуп и админресурс), то эти политорганизации или кандидаты могут быть отстранены от гонки даже в день голосования.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке баллотируется 25 партий. БГК состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188898/
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