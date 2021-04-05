Выборы в БГК. В ТИК Бишкека поступило 35 жалоб, девять зарегистрированы в ЕРПП

В ТИК Бишкека поступило 35 жалоб на партии, участвующие в местных выборах. Из них девять фактов зарегистрированы в ЕРПП. Об этом заявлено сегодня на расширенном заседании координационной рабочей группы оперативного реагирования.

Уточняется, что по пяти приняты решения. Досудебное производство по ним прекращено, поскольку милиция не нашла подтверждения. Речь идет о подкупе, краже и хулиганстве.

Не нашли также нарушений по установке мусорных баков кандидатом от партии «Эмгек» Русланом Жакышевым в жилмассиве «Арча-Бешик». В милиции заявили, что контейнеры появились еще до агитации по линии «Тазалыка» и по просьбе председателей ТСЖ. Партия тут ни при чем.

По установке фонарных столбов и завозу щебня проверка продолжается. В свою очередь член ЦИК Гульнара Джурабаева отметила, что правоохранительным органам следует работать оперативнее. Глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова добавила, что поступает много жалоб на домкомов и квартальных, которые ходят по квартирам и собирают паспорта. Она напомнила, что искусственное раздутие списка избирателей, злоупотребление формой № 1 — уголовно наказуемое деяние.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке баллотируется 25 партий. БГК состоит из 45 депутатов.