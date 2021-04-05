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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы в БГК. За нарушения две партии получили письменное предупреждение

В Бишкекскую ТИК поступила жалоба на нарушение правил проведения предвыборной агитации со стороны политической партии «Ишеним».

В ней говорится, что представители политорганизации высаживали деревья в муниципальном парке «Ынтымак». Это подпадает под признаки благотворительности. Акцию в ТИК считают нарушением правил ведения предвыборной агитации. Партии «Ишеним» вынесено письменное предупреждение.

По факту проведения концерта на площади Победы партией «Ата Журт Кыргызстан» с участием звезд эстрады решением Бишкекской ТИК вынесено письменное предупреждение за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и алгоритма действий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан в период подготовки и проведения выборов и референдума.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188790/
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