Выборы в БГК. За нарушения две партии получили письменное предупреждение

В Бишкекскую ТИК поступила жалоба на нарушение правил проведения предвыборной агитации со стороны политической партии «Ишеним».

В ней говорится, что представители политорганизации высаживали деревья в муниципальном парке «Ынтымак». Это подпадает под признаки благотворительности. Акцию в ТИК считают нарушением правил ведения предвыборной агитации. Партии «Ишеним» вынесено письменное предупреждение.

По факту проведения концерта на площади Победы партией «Ата Журт Кыргызстан» с участием звезд эстрады решением Бишкекской ТИК вынесено письменное предупреждение за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и алгоритма действий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан в период подготовки и проведения выборов и референдума.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.