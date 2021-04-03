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Власть

Строительство промзоны в Баткене. Садыр Жапаров ознакомился с проектом

Президент Садыр Жапаров ознакомился с проектом по строительству предприятий в промышленной, торговой и логистической зоне в Баткене. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата главы государства.

Отмечается, что под промзону трансформирован земельный участок в 172,9 гектара. 19 индивидуальных предпринимателей подали заявки на открытие новых предприятий на ее территории. В ближайшие годы планируют открыть 28 новых предприятий, на которых создадут более 2 тысяч рабочих мест.

Сейчас выделяются земельные участки и строится текстильная фабрика, завод по переработке абрикоса, бойня, логистический центр для хранения фруктов, дробильный цех.

До конца этого года планируют реализовать несколько проектов по строительству цеха, производству хлопкового масла и пластиковой тары, молокоперерабатывающего завода, предприятия по производству биогумуса.

Садыр Жапаров побеседовал с местными жителями, выслушал их проблемы и ответил на волнующие людей вопросы.

Президент отметил, что взял под свой личный контроль вопросы расширения доступа к льготному ипотечному кредитованию и увеличения объемов льготного кредитования для фермеров и малого, среднего предпринимательства.

Как пояснил глава государства, это делается для того, чтобы граждане имели реальную возможность воспользоваться возможностями кампании по государственному ипотечному кредитованию. В целях стимулирования малого и среднего бизнеса и повышения конкурентоспособности отечественных производителей планируют выдавать долгосрочные беспроцентные кредиты со льготной ставкой на эти цели.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188745/
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