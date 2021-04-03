Командно-штабные учения «Безопасность-2021» в Баткенской области завершились

Учения «Безопасность — 2021» и «Формирование Юг — 2021» на военном полигоне Бужум в Баткенской области завершились. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента.

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По ее данным, силами и средствами Министерства обороны провели специальную операцию по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию страны.

Отработали задачи по стабилизации обстановки в условиях введения военного и чрезвычайного положений.

По сценарию учений развернули военный полевой госпиталь второго уровня с проведением противоэпидемиологических мероприятий в рамках борьбы с COVID-19, организовали охрану и оборону стратегических объектов, выставили блокпосты, продемонстрировали действия по эвакуации мирного населения из района предстоящих боевых действий, развернули фильтрационные пункты и пункты временного размещения беженцев.

В учениях задействовали свыше 2 тысяч военнослужащих, около 100 единиц автомобильной, бронетанковой и специальной техники, до 20 единиц артиллерийских систем, до 10 авиатехники.

Садыр Жапаров выступил с речью и вручил погоны генерал-майора начальнику Генштаба ВС Эрлису Тердикбаеву; удостоверения государственного советника госгражданской службы первого класса полпреду правительства в Баткенской области Омурбеку Суваналиеву и госсоветника государственной гражданской службы второго класса секретарю Совета безопасности Рыскелди Мусаеву.

Глава государства также передал войсковой части 30-630 сертификат на 600 тысяч сомов из резервного фонда президента.

На мероприятие были приглашены военные атташе России, Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Великобритании и Пакистана.

Президент ознакомился с образцами военной формы, экипировки, оборудования, вооружения и боевой техники Вооруженных сил страны, осмотрел военный госпиталь и встретился с личным составом отдельной резервной роты Баткенского района. Садыр Жапаров также пообедал в полевой кухне вместе с военнослужащими, задал вопросы об условиях прохождения службы и ответил на интересовавшие их вопросы.