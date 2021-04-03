Более 200 сотрудников Вооруженных сил города Ош в этом году получат жилье

Более 200 сотрудников Вооруженных сил Оша в этом году получат жилье. Об этом сообщает пресс-служба аппарата президента со ссылкой на Садыра Жапарова.

Читайте по теме Скандал с квартирами Минобороны. Ветераны ВС вступились за осужденных офицеров

По его словам, сейчас продолжается капитальное строительство домов для военных.

Рассматривают также вопрос индексации (повышения) денежного обеспечения военнослужащих, чтобы оно соответствовало уровню сегодняшних цен в Кыргызстане.

Участвуя в объединенных командно-штабных и мобилизационных учениях «Безопасность — 2021» и «Формирование Юг — 2021» Садыр Жапаров также подчеркнул, что для устойчивого социально-экономического развития регионов, власти обращают большое внимание выработке единых подходов совместно с соседними странами, странами-партнерами и международными организациями по важным региональным вопросам.