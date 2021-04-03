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Власть

Более 200 сотрудников Вооруженных сил города Ош в этом году получат жилье

Более 200 сотрудников Вооруженных сил Оша в этом году получат жилье. Об этом сообщает пресс-служба аппарата президента со ссылкой на Садыра Жапарова.

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По его словам, сейчас продолжается капитальное строительство домов для военных.

Рассматривают также вопрос индексации (повышения) денежного обеспечения военнослужащих, чтобы оно соответствовало уровню сегодняшних цен в Кыргызстане.

Участвуя в объединенных командно-штабных и мобилизационных учениях «Безопасность — 2021» и «Формирование Юг — 2021» Садыр Жапаров также подчеркнул, что для устойчивого социально-экономического развития регионов, власти обращают большое внимание выработке единых подходов совместно с соседними странами, странами-партнерами и международными организациями по важным региональным вопросам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188711/
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