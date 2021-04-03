Экс-вице-мэра Азиза Алымкулова водворили в СИЗО-1 Бишкека

Экс-вице-мэра столицы Азиза Алымкулова водворили в Бишкекский СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Известно, что вместе с Алымкуловым в СИЗО водворен и сотрудник ГКНБ.

Напомним, Азиза Алымкулова задержали 31 марта. Он подозревается в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, бывший чиновник оказывал давление на сотрудников муниципалитета и подразделений мэрии, чтобы они незаконно оформляли земельные участки на их аффилированных лиц.