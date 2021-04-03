13:16
USD 84.80
EUR 99.91
RUB 1.11
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Экс-вице-мэра Азиза Алымкулова водворили в СИЗО-1 Бишкека

Экс-вице-мэра столицы Азиза Алымкулова водворили в Бишкекский СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Известно, что вместе с Алымкуловым в СИЗО водворен и сотрудник ГКНБ.

Напомним, Азиза Алымкулова задержали 31 марта. Он подозревается в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, бывший чиновник оказывал давление на сотрудников муниципалитета и подразделений мэрии, чтобы они незаконно оформляли земельные участки на их аффилированных лиц.

Ссылка: https://24.kg/vlast/188699/
просмотров: 631
Версия для печати
Материалы по теме
Задержание Азиза Алымкулова. Генпрокуратура сообщила подробности
В Бишкеке задержан бывший вице-мэр Азиз Алымкулов
У Фарида Ниязова гипертония. Адвокат просит освободить его
Убийство мальчика в «Мурас-Ордо». Родственники не стали обжаловать арест
Дело о беспорядках. Курсана Асанова оставили под стражей
Дело о беспорядках. Фарида Ниязова оставили в СИЗО-1 Бишкека до 7 апреля
COVID-19. В ГСИН объяснили, почему в СИЗО не принимают людей без ПЦР-анализов
В ГСИН ротация. После акции протеста начальника СИЗО-1 перевели в колонию
В ГСИН рассказали, кто зашил себе рот в Бишкекском СИЗО-1
В Бишкекском СИЗО-1 трое заключенных зашили себе рты
Популярные новости
Экс-глава МИД Таджикистана прокомментировал слова Камчыбека Ташиева о&nbsp;Ворухе Экс-глава МИД Таджикистана прокомментировал слова Камчыбека Ташиева о Ворухе
Недипломатично. Хамрон Зарифи продолжил полемику с&nbsp;Камчыбеком Ташиевым Недипломатично. Хамрон Зарифи продолжил полемику с Камчыбеком Ташиевым
Делимитация границ. Камчыбек Ташиев ответил экс-главе МИД Таджикистана Делимитация границ. Камчыбек Ташиев ответил экс-главе МИД Таджикистана
Лишение статуса экс-президента Жээнбекова и&nbsp;Отунбаеву: сбор подписей продолжат Лишение статуса экс-президента Жээнбекова и Отунбаеву: сбор подписей продолжат
Бизнес
&laquo;Наша крыша&nbsp;&mdash; закон&raquo;. В&nbsp;компании &laquo;Акчамат&raquo; опровергают информацию о&nbsp;нарушениях «Наша крыша — закон». В компании «Акчамат» опровергают информацию о нарушениях
Где смотреть лучшие матчи по&nbsp;футболу в&nbsp;прямом эфире? Где смотреть лучшие матчи по футболу в прямом эфире?
Оплачивайте регистрацию на&nbsp;ОРТ онлайн в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Оплачивайте регистрацию на ОРТ онлайн в приложении «Мой О!»
Скандал в&nbsp;&laquo;Кыргыз темир жолу&raquo;. Что говорят о&nbsp;руководстве простые сотрудники Скандал в «Кыргыз темир жолу». Что говорят о руководстве простые сотрудники
3 апреля, суббота
13:09
Садыр Жапаров: Деструктивные силы усугубляют ситуацию в ущерб интересам страны Садыр Жапаров: Деструктивные силы усугубляют ситуацию в...
13:00
Бюджет семьи. Как его составить, чтобы не пришлось занимать деньги
12:56
Нападение собаки на ребенка. Милиция ищет хозяина животного
12:43
Россия передала Кыргызстану микробиологическую лабораторию экспресс-диагностики
12:25
В Аксы родила семиклассница. Уволена директор школы