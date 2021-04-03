Местные выборы. Правозащитники заявляют о нарушениях агитации и подкупе

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступили заявления от общественных фондов «Адилет» и «Общее дело».

В первой жалобе указано, что директор средней школы № 3 имени Чингиза Айтматова в Узгене (Ошская область) под предлогом проведения педагогического совета якобы организовал в здании учебного заведения встречу педагогического состава с кандидатами в депутаты городского кенеша от политической партии «Нур». Кроме этого, по сообщению ОФ «Общее дело», в Узгене на улице Малабекова на агитационном баннере политической партии «Нур» отсутствуют выходные данные агитационного материала.

Информация отправлена на рассмотрение Генеральной прокуратуре, МВД, Узгенской ТИК.

Представители ОФ «Адилет» сообщают со ссылкой на поступившее к ним обращение, что депутат местного кенеша, член комиссии по земельным вопросам, а также кандидат в депутаты этого Ак-Турпакского айыльного кенеша, обращаясь к жителям села и своим соседям, якобы пообещал в течение недели решить вопросы об обеспечении нуждающихся участками.

Информация передана в МВД, прокуратуру и Кадамджайскую ТИК.

В координационную группу Центризбиркома поступило 31 сообщение о нарушениях. Из них по нарушению прав избирателя — 1, подкупу — 14, использованию админресурса — 8, запугиванию и давлению — 1, распространению ложной информации со стороны кандидатов — 1, нарушению правил агитации — 3, нарушению вопросов финансирования избирательной кампании — 3.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.