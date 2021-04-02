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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы в БГК: в столице работают телефоны доверия

В Бишкеке созданы кол-центры для содействия участковым избирательным комиссиям, оперативного реагирования по вопросам материально-технического обеспечения и соблюдения санитарного режима. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, они работают на базе районных администраций с 9.00 до 18.00.

О случаях вмешательства в предстоящий выборный процесс сотрудников акимиата, МТУ, руководителей общеобразовательных организаций можно сообщать:

  • Ленинский район: 0312887431, фото и видеоматериалы можно присылать на WhatsApp 0702927288;
  • Первомайский район: 0312621223, 0312325092, фото и видеоматериалы можно присылать на WhatsApp 0999312666;
  • Октябрьский район: 0312579440, 0312576380, фото и видеоматериалы можно присылать на WhatsApp 0772408412;
  • Свердловский район: 0312433863, фото и видеоматериалы можно присылать на WhatsApp 0706680544;
  • горячая линия ЦИК: 1255, 0312660240.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188586/
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