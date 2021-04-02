Недипломатично. Хамрон Зарифи продолжил полемику с Камчыбеком Ташиевым

Экс-глава МИД Таджикистана Хамрохон Зарифи и председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев продолжают обмен комментариями.

Накануне в Facebook Хамрон Зарифи опубликовал ответ на пояснения сопредседателя межправительственной комиссии по делимитации и демаркации отдельных участков госграницы Камчыбека Ташиева.

«Я никогда не говорил ничего плохого о великом кыргызском народе, его древней и богатейшей культуре. Наши народы не только соседи, но и в какой-то степени имеют родственные связи. Все мы хорошо знакомы с героическим эпосом кыргызского народа, его главным героем — богатырем Манасом и его супругой Каныкей. Я с высочайшим уважением отношусь к братскому народу Кыргызстана, его культуре и истории. У меня сотня уважаемых друзей в этой стране. Всегда желал и желаю братскому кыргызскому народу мирного неба над головой и процветания, непоколебимо мирной жизни бок о бок, традиционной взаимной помощи в трудные минуты и неизменно разделять радость друг друга», — пишет Хамрохон Зарифи.

Он попросил Камчыбека Ташиева не рассуждать бесчеловечно о судьбе части таджикского народа, не предлагать «нелепые и абсурдные варианты решения вопроса и при этом, нарушая все этические нормы ведения переговоров, разглашая на пресс-конференции содержание беседы без согласования с другой стороной».

Ранее Хамрон Зарифи заявил, что в Таджикистане Ворух никогда не считался анклавом.