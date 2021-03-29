НДПК № 15! Семь причин проголосовать за партию на выборах в БГК

1 Причина № 1. НДПК — это партия сильных профессионалов НДПК объединила в своем списке профессионалов в разных областях. Каждый кандидат из нашего списка имеет свою историю успеха. Профессионал — это всегда сильный человек. Потому что он своим трудом, знаниями, навыками добился многого. Команда кандидатов от НДПК — это оптимальное сочетание опыта и молодости, опытных управленцев и молодых политиков, дерзких и творческих активистов и продвинутых бизнесменов.

2 Причина № 2. НДПК — это партия ответственности НДПК не дает популистских обещаний и сосредоточена на решении конкретных проблем бишкекчан. Мы не только не боимся ответственности, но и готовы взять ответственность за город на себя.

3 Причина № 3. НДПК — это партия конкретных дел НДПК идет на выборы с реальным выверенным программным манифестом «Действуй!». В нем нет никаких фантастических невыполнимых обещаний. Манифест «Действуй!» полностью опирается на бюджетные возможности столицы. Мы знаем проблемы столицы и готовы их решать.

4 Причина № 4. НДПК — это партия заботы В фокусе внимания партии — человек. Мы не делим наших избирателей по национальности, месту жительства, возрасту или принадлежности к разным социальным группам. Забота о каждом и город для каждого — это один из наших девизов. В Бишкеке удобно и комфортно должно быть всем жителям. Независимо от состояния кошелька или ограничения по здоровью.

5 Причина № 5. НДПК — это партия обновления НДПК обновилась сама и готова принести обновление родному городу. Среди кандидатов от НДПК много новых лиц, которые никогда не были в политике, но которые готовы работать на благо Бишкека. Мы знаем, как надоело нашим согражданам слышать из уст политиков слово «реформа». Оно давно, еще со времен 1990-х, несет негативный оттенок. Поэтому мы не говорим, что идем в БГК, чтобы реформировать Бишкек. Мы идем, чтобы обновить и модернизировать нашу столицу.

6 Причина № 6. НДПК — это партия, которая слышит людей Одна из задач, которую мы ставим перед собой — это слышащая городская власть. Власть должна слышать каждого человека, каждого бишкекчанина. Мы заставим городскую власть ходить пешком. Мы заставим городскую власть ездить на общественном транспорте. Мы сами будем регулярно встречаться со своими избирателями и после выборов.

7 Причина № 7. НДПК — это партия новых технологий и умных решений Бишкек должен стать флагманом процессов цифровизации. Сегодня цифровизация, как любовь из знаменитой фразы французского писателя Франсуа де Ларошфуко, — все о ней говорят, но мало кто ее видел. Мы хотим, чтобы наша столица стала «умным городом». Чтобы каждый бишкекчанин смог на себе почувствовать все прелести цифровизации и новых технологий.

Мы идем на выборы, чтобы вы победили!

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