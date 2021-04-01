Местные выборы. Чиновники мэрии Оша работают на «Ата Журт Кыргызстан»

В координационную группу оперативного реагирования поступила очередная жалоба на партию «Ата Журт Кыргызстан».

В заявлении указано, что якобы один из руководителей муниципальных управлений мэрии южной столицы через WhatsApp, обращаясь к председателям квартальных комитетов, дал указание обеспечить явку в 10 человек от каждого комитета для участия в мероприятии. Сбор людей якобы был организован для съемок видеоролика о партии «Ата Журт Кыргызстан».

Обратившийся отмечает, что в результате использования админресурса со стороны муниципалитета председателями квартальных комитетов, руководителями других государственных органов и учреждений на центральной площади Оша собрались 500 человек в поддержку «Ата Журт Кыргызстана».

В координационную группу Центризбиркома поступило 31 сообщение о нарушениях. Из них по нарушению прав избирателя — 1, подкупу — 14, использованию админресурса — 8, запугиванию и давлению — 1, распространению ложной информации со стороны кандидатов — 1, нарушению правил агитации — 3, нарушению вопросов финансирования избирательной кампании — 3.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.