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Власть

Улукбек Марипов не видит реального развития аграрной отрасли. Мы тоже

«Наша основная цель — это реальное развитие агропромышленной отрасли путем увеличения источников дохода для фермеров и обеспечения продовольственной безопасности. Я этого не вижу», — заявил премьер-министр Улукбек Марипов на заседании правительства при обсуждении вопроса об организации и своевременном проведении весенних полевых работ.

Он отметил, что в рамках Указа президента «О мерах по развитию агропромышленного комплекса» необходимо активно внедрять кластерный механизм в сельском хозяйстве.

Улукбек Марипов сказал, что в рамках поддержки сельского хозяйства было принято решение о выделении из государственного бюджета 540,1 миллиона сомов для приобретения техники в лизинг, а также проводится работа по проекту «Финансирование сельского хозяйства — 9».

Министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Жаныбеков рассказал, что проводится планомерная работа по развитию агропромышленной отрасли, в том числе разработан план по кластерному управлению, а также по уменьшению площади неиспользуемых земель за счет увеличения пахотных.

«Простые люди должны почувствовать изменения. Большая часть населения республики занимается сельским хозяйством, мы должны обеспечить их доступ к льготным кредитам, семенам и удобрениям, оказать им реальную поддержку. Пока я не вижу реальных результатов этой работы», — заключил глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188476/
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