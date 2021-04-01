№ 19 «Ак Бата»: Идем на выборы с сильной программой и профессиональной командой

Кандидат от партии «Ак Бата» Светлана Шульц:

— Я регулярно ходила на выборы и все ждала обещанных кандидатами перемен. Но однажды настал момент, когда поняла, что, если хочу жить в Бишкеке и хочу, чтобы мои дети здесь жили, нужно вставать с дивана и активно участвовать в развитии любимой столицы, а не требовать этого от других.

Политическая партия «Ак Бата» идет на выборы с сильной программой и профессиональной командой. Лицо и локомотив этой партии — Нариман Тюлеев. Хороший хозяйственник, который показал себя в деле в бытность мэром Бишкека в 2008-2010 годах. За всю свою сознательную жизнь я не помню другого управленца, который так же хорошо справлялся бы с вверенным ему хозяйством. Я четко увидела желание работать на благо города на собрании кандидатов от партии «Ак Бата». Это неравнодушная команда, которая хочет и готова работать.

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Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии «Ак Бата» Т. А. Абдымажимова (регистрационное свидетельство № 38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии «Ак Бата».