Президент предлагает открыть офис инвестиционного фонда тюркского мира в Бишкеке

«В настоящее время Тюркский совет стал самой важной и престижной платформой для тюркской интеграции, признанной мировым сообществом», — отметил сегодня президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на неформальной встрече глав стран — участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), которая проходит дистанционно.

По его словам, все государства переживают последствия пандемии коронавирусной инфекции.

Глава государства призвал лидеров стран — участниц Тюркского совета к объединению, так как сложившаяся ситуация требует от тюркского мира решительного ответа на вызовы современности. Он подчеркнул ключевую роль Тюркского совета в интеграционном процессе государств-участников, у которых есть возможность на платформе организации обсудить политические, торговые, экономические, культурные, гуманитарные и социальные вопросы, а также сблизить и улучшить многосторонние отношения.

Садыр Жапаров заметил, что по инициативе Нурсултана Назарбаева разрабатывается стратегическая концепция «Тюркское видение — 2040», которая станет дорожной картой для углубления интеграции. Он отметил, что кыргызская сторона поддерживает важный документ.

Одним из таких важных проектов президент назвал создание инвестиционного фонда тюркского мира и предложил открыть его головной офис в Бишкеке. «Фонд послужит дополнительным источником финансирования бизнес-проектов в странах Тюркского совета, внесет свой вклад в развитие предпринимательства, обеспечит финансовыми ресурсами малый и средний бизнес. Поддерживая деятельность фонда, мы откроем новую страницу в экономических отношениях между тюркскими государствами», — добавил он.