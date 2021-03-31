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Власть

Садыр Жапаров примет участие в саммите глав тюркоязычных государств

Президент Садыр Жапаров сегодня примет участие в неформальном саммите глав стран — участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который пройдет в формате видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата главы государства.

По ее данным, на мероприятии планируют обсудить актуальные международные и региональные вопросы.

В работе неформального саммита ожидают участия первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и глав Азербайджана Ильхама Алиева, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Узбекистана Шавката Мирзиеева.

В качестве государства-наблюдателя может выступить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а почетным гостем — лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств — межгосударственная организация. Ее цель — содействие всестороннему сотрудничеству между тюркоязычными государствами. Деятельность ССТГ охватывает широкий круг вопросов политического, социально-экономического, культурно-гуманитарного и научно-технического сотрудничества.

Членами организации являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия имеет статус страны-наблюдателя.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188293/
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