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Власть

Госдеп США отмечает откат в защите прав человека в Кыргызстане

Государственный департамент США опубликовал доклад по правам человека в Кыргызстане за 2020 год.

В нем подчеркивается тревожный откат в усилиях правительства Кыргызстана по защите прав человека. К серьезным поводам для беспокойства относятся:

  • смерть известного политического заключенного Азимжана Аскарова вопреки призывам ООН к его освобождению;
  • предполагаемые пытки и последующая экстрадиция узбекского журналиста вопреки обязательствам Кыргызской Республики о невысылке;
  • безнаказанные нападения ультранационалистических групп на представителей гражданского общества;
  • преследование гражданского общества и СМИ со стороны служб безопасности;
  • отсутствие ответственности за применение пыток службами безопасности, о которых сообщалось.

Правительство США призывает правительство КР расследовать инциденты, подробно описанные в докладе о правах человека, и принять эффективные меры для решения этих проблем.

Отмечая публикацию доклада, посол США Дональд Лу выразил надежду, что новый кабмин примет меры, чтобы обратить вспять негативную тенденцию.

«Пришло время Кыргызской Республике показать, почему она имеет репутацию самой демократической страны в Центральной Азии. Мы надеемся, что новое правительство объединит гражданское общество, правоохранительные органы, организации по правам человека и судебные органы, чтобы удвоить усилия по защите прав человека и привлечению нарушителей прав человека к ответственности», — отметил Дональд Лу.

Доклады Государственного департамента США по правам человека документируют состояние прав человека и прав трудящихся почти в 200 странах и территориях. Их составление предписано законодательством США для последующего использования различными органами, включая Конгресс, исполнительную и судебную власти, в качестве фактологического ресурса для принятия решений по различным вопросам, начиная от оказания помощи до предоставления убежища.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188292/
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