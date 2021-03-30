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Власть

Делимитация границ. Камчыбек Ташиев высказал мнение об экспертах из соцсетей

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с жителями Узгенского района.

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Во время встречи глава ведомства заявил, что в социальных сетях некоторые граждане пишут все что вздумается по вопросам границ.

«Сейчас время такое — все блогеры, у всех мобильные телефоны есть, каждый может говорить что хочет. Одни верят этому, другие думают по-другому. Каждый стал экспертом по вопросам границ, публикуют какие-то карты, хотя на самом деле даже не были никогда в Узгене. Вчера кто-то написал плохое в соцсетях, я воспользовался возможностью проверить, кто это пишет. Оказалось, что человек вообще с Нарына, он с 2016 года не живет в КР. Он где-то лежит и пишет то, что хочет. Этот молодой человек, наверное, ровесник моих детей», — сказал Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ отметил, что делегация по вопросам делимитации и демаркации границ с Узбекистаном состояла из 30-40 специалистов.

«Переговоры прошли нелегко, но мы пришли к единому мнению. Мы решили открыто все рассказать населению, поскольку земля народная», — добавил Камчыбек Ташиев.

С сегодняшнего дня председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев совместно со специальным представителем правительства по приграничным вопросам Назирбеком Борубаевым ведет информационно-разъяснительные мероприятия по итогам заседания правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188203/
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